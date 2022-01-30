وزيرة التضامن: انخفاض معدلات التعاطي والإدمان بين موظفي الدولة مقارنة بـ2015

08:42 م الأحد 30 يناير 2022
وزيرة التضامن: انخفاض معدلات التعاطي والإدمان بين موظفي الدولة مقارنة بـ2015

نيفين القباج وزيرة التضامن

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كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التضامن، تقريراً يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، حيث أوضحت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضًا في نسب التعاطي والإدمان خلال 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015.

كما أشارت الوزيرة إلى أن ما تم إصداره من قرارات في إطار مكافحة الإدمان والتعاطي، ساهم في خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة، لافتة إلى أنه وفقاً لبيانات حملات الكشف المبكر التي أجريت مؤخرًا، انخفضت نسب الحالات الإيجابية بالجهاز الإداري في الدولة، كما انخفضت كذلك نسب الحالات الإيجابية بين سائقي الحافلات المدرسية.

ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان "2022-2026"، والتي من المقرر أن يتم تنظيم فعالية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق هذه الخطة.

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