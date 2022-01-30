ما الذي يفعله لقاح كورونا بجسم الإنسان؟.. الصحة تجيب

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان دور لقاح فيروس كورونا داخل جسم الإنسان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الأحد، إن لقاح فيروس كورونا يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة تقوي الجسم لتقلل من خطر الإصابة به.

وأشارت الوزارة إلى أن لقاح كورونا يحتوي على أجزاء من فيروس كورونا تم إضعافها أو تعطيلها.