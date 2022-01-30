طلب إحاطة يحذر من انتشار مافيا الكيانات الوهمية بالتعليم العالي

كتب- مصراوي:

حذر النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، من انتشار مافيا إنشاء الكيانات الوهمية من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة بالتعليم العالي والنصب على المواطنين، بأن هذه الكيانات الوهمية تابعة لوزارة التعليم العالي، وتمنح شهادات حقيقية لخريجيها.

وقال قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: "لقد صدمت من تصريح لمسؤول كبير بوزارة التعليم العالي عندما أكد أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تمكنت من إغلاق أكثر من 250 كيانًا وهميًّا خلال السنوات الأخيرة، بالتنسيق مع المحافظات المختلفة، وأن هذه اللجان مستمرة في أعمالها، لمحاصرة تلك الكيانات التي تعتمد على التربح ومزاولة العملية التعليمية دون ترخيص".

وطالب النائب بضرورة نشر قائمة سوداء لهذه الكيانات التعليمية الوهمية ولأصحابها القائمين عليها وبأسمائهم أمام الرأي العام؛ لفضحهم لأنهم يتاجرون في أعز ما نملك من ثروة بشرية يتم النصب عليهم كذباً بأنهم ينتمون إلى مؤسسات تعليمية جامعية وهم ضحايا للأسف الشديد لمافيا تتاجر بهم تحت بصر وسمع وزارة التعليم العالي.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية كيمت للدراسات والعلوم المُتقدمة، والكائن مقرها في (ميدان السواقي- محافظة الفيوم)، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية من مجموع ٥٠٪، دون التقيد بسنة التخرج، بالإضافة إلى قبول خريجي الكليات وطلاب الجامعات المصرية، وتدَّعي منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأضاف التقرير أن لجنة الضبطية القضائية قامت بمداهمة المُنشأة المُسماة أكاديمية الحياة للتنمية والتدريب وعلوم الكمبيوتر، والكائن مقرها في (ميدان السواقي- محافظة الفيوم)، وتزعم منح دبلومات مُعتمدة في مجال ( المساحة والإشراف الهندسي- تخصص مُعاون التمريض "مساعد خدمات صحية في مجال التمريض"- تبريد وتكييف- حاسب آلي- سياحة وخدمات فندقية- كهرباء وتحكم آلي)، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، وقام بمخاطبة محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.