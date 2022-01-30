اليوم.. انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كتب- محمد نصار:

تنتهي اليوم الأحد 30 يناير 2022 المرحلة الأولى من إزالات الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وبدأت هذه المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 يوم 19 يناير 2022 وتنتهي اليوم 30 يناير 2022.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني للموجة اعتبارا من 6 فبراير 2022 وحتى 26 فبراير 2022.

كما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 19 للإزالات يوم 6 مارس 2022 وتنتهي يوم 26 مارس 2022.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكد شعراوي، على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.