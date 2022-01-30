وفاة الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني مدير تحرير "المصري اليوم"

كتب- مينا غالي:

توفي صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة المصري اليوم بعد صراع مع المرض.

وكان قد تم نقل الأسواني للمستشفى أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بعد تعرضه لأكثر من وعكة صحية شديدة.

وتولى الأسواني منصب نائب رئيس تحرير المصري اليوم، ومهام الإشراف على قسم المحافظات، ثم تولي منصب مدير تحرير الجريدة، وأشرف على القسم السياسي.