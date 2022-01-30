وزيرة الثقافة ناعية الموسيقار طارق شرارة: تميز بتعدد المواهب وقدم إبداعات خالدة

القاهرة- أ ش أ:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار الدكتور طارق شرارة الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 72 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الموسيقار الراحل تميز بتعدد المواهب وقدم إبداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلي، مشيرة إلى بصماته الرائدة خلال عمله بوزارة الثقافة في معهد الكونسرفتوار والرقابة على المصنفات الفنية ومجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور طارق شرارة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1964، وعمل بوزارة الثقافة وشغل منصب سكرتير عميد الكونسرفتوار حتى عام 1967، ثم عمل كرقيب بالرقابة على المصنفات الفنية حتى عام 1986، واستقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي. كما قدم الموسيقار الراحل برامج نقد وتحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 و لمدة ثلاثة عقود.

وشغل طارق شرارة عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى، كما كتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير، وقام أيضا بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام السينمائية المصرية، كما عبر عن موهبته في الفن التشكيلي من خلال مجموعة مميزة من اللوحات.​