ضبط 466 علبة "إبر ولاصق طبي" مع أخصائي علاج طبيعي في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من "الإبر واللواصق" الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي، أخافها راكب مصري داخل حقائبه، لتضليل ‏رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف محمد محمود مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وقام محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بمناظرة جواز سفر الراكب، وتبين أنه يعمل اخصائي علاج طبيعي وله مدة سفر قصيرة، وطلب من أحمد سيد مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة وسط الملابس بالحقائب.

وكلف صبحي ربيع مدير الجمرك سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر ضبط ٤٦٦ عبوة دوائية متنوعة بهم كميات من "الإبر واللواصق الطبية" التي تستخدم في العلاج الطبي.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.