كامل الوزير ردًا على مشاهد التكدس والازدحام: لن يتكرر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على مشهد التكدس والازدحام بالقطارات خلال رأس السنة، قائلًا إنه لا يمكن تكراره مرة أخرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي على فضائية صدى البلد: "أصبح حاليًا لدينا ضعف عدد عربات الركاب، وكان هناك قلة تنظيم في الرحلات أصبحت حاليًا أكثر تنظيمًا".

وتابع: "فاضل شوية على موضوع الإشارات وحاليًا شغالين فيه وكنا نقدر نقول إننا مش هنزل العربيات الجديدة إلا لما الإشارات تخلص ونسيب الناس تعاني لكن إحنا قولنا بمجرد ما أصبح عندنا عدد عربيات كافي تشيل تقريبا 1.1 مليون قولنا ننزل العربيات الجديدة كلها".

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