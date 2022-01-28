بث فيديو لخلو المسجد أثناء مباراة المنتخب.. وقف إمام بمديرية أوقاف مطروح

11:08 م الجمعة 28 يناير 2022
بث فيديو لخلو المسجد أثناء مباراة المنتخب.. وقف إمام بمديرية أوقاف مطروح

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إيقاف الشيخ مصطفى محمود مصطفى إبراهيم، إمام بمديرية مطروح لحين انتهاء التحقيق مع، مع منعه من صعود أي منبر لحين انتهاء التحقيق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه بناء على المذكرة المقدمة من مديرية مطروح والمرفوعة من القطاع الديني، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وقف الشيخ مصطفى محمود مصطفى إبراهيم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر مطلعة بوزاة الأوقاف، أن الشيخ مصطفى محمود بث فيديو على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، من داخل المسجد، يوم الأربعاء الماضي، أظهر فيه خلو المسجد من المصلين، بسبب مباراة منتخب مصر مع كوت ديفوار، على حد زعمه.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إن الإمام قال خلال الفيديو إنه توجد ٢ كافتيريا بجوار المسجد، ولم يدخل أي شخص للصلاة.

وزارة الأوقاف مديرية أوقاف مطروح الشيخ مصطفى محمود مديرية مطروح

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