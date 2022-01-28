وفاة رئيس جمعية مكافحة التدخين متأثرا بإصابته بكورونا



كتب - أحمد جمعة:

توفي الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، رئيس جمعية مكافحة التدخين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان المغازي أصيب بكورونا قبل أيام، فيما كانت حالته مستقرة قبل أن تتدهور في الساعات الأخيرة من أمس الخميس، ويرحل عن عالمنا.

وفي يونيو من العام الماضي، أرسل المدير العام للمنظمة تهنئة للمغازي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، عقب فوزه بجوائز اليوم العالمي للامتناع عن التبغ بإقليم شرق المتوسط.