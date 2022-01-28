الصقيع.. الأرصاد تكشف أسباب تكونه وتأثيراته على المزروعات

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الصقيع من الظواهر الجوية المائية ويمكن تعريف الصقيع على أنه انخفاض درجة حرارة الهواء إلى صفر درجة مئوية أو دونها ويتحول فيها بخار الماء من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة.

وأضافت الأرصاد: يتكون الصقيع عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوي أو أقل وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

العوامل التي تساعد على تكون الصقيع:

١- اندفاع كتلة هوائية باردة

٢- طبوغرافية الأرض

حيث الأماكن المرتفعة تقل درجة حرارتها والقمم تكون عرضة بشكل كبير إلى الرياح البارد وأيضا أعماق الوديان تكون عرضة للصقيع لأن الهواء البارد يكون محصورا حيث ينساب الهواء البارد من الأماكن المرتفعة نتيجة كثافته وينحدر في الوديان.

٣- الرطوبة

انخفاض نسب الرطوبة في الجو حيث تكون درجة الأشباع أقل من الصفر المئوية.

٤- سرعة الرياح

هدوء الرياح أو سكونها عامل أساسي في تكون الصقيع حيث يعمل على زيادة تبريد الهواء الملامس للسطح بشكل كبير.

٥- السماء الصافية

كلما كانت السماء صافية ساعد ذلك على تسريب الحرارة الأرضية بالأشعاع وازداد تبريد سطح الأرض حيث وجود الغيوم المنخفضة تعمل على حبس الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation) المنبعثة من الأرض خلال فترة الليل وبالتالي يساعد على التدفئة وتلاشي تكون الصقيع.

وبينت الأرصاد أن للصقيع أثار سلبية على النباتات والمزروعات وهو عامل أساسى في إتلافها.