توجيه عاجل من السياحة بشأن المتاحف والمواقع الأثرية بسبب الطقس السيئ

كتب- يوسف عفيفي:

وجّه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الحالية بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بكامل قطاعاته لكافة المتاحف والمواقع الأثرية.

وأوضح ممدوح عودة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم التواصل من خلال غرفة العمليات المركزية بجميع المحافظات خصوصا تلك التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وعلى رأسها مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتم التأكد من سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.