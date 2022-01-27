مصطفى الفقي: لا يجب أن نقلق من سد النهضة

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مشكلة مصر ليست مع تركيا وإنما مع "أردوغان" سكرتير عام جماعة الإخوان العالمية، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوقف مخططات الأخير، وما كان يسعى إليه من إعادة للخلاقة العثمانية، وهي أسوأ فترات الحكم الظلامية في تاريخ مصر.

وأضاف الفقي في اللقاء الفكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء اليوم الخميس: "لا يجب أن نقلق من سد النهضة، لأننا لسنا في غابة، والعالم لن يصمت إذا تعرضت دولة للعطش، والإثيوبيين لديهم مشكلة تاريخية معنا وكان عبدالناصر يروضهم، بلقاءات كثيرة في الكنيسة، وكانت علاقتنا بهم جيدة والكنيسة كان لها دور كبير".

وأكمل: "نحن وراء الموضوع والرئيس لديه صبر طويل وآبي أحمد بن لن يظل للأبد وأتصور أن عودة محور مصر الجزائر أمر مهم ومساعي جيدة وهذه ليست معلومات وإنما تحليل، أما السودان فهم إخوة المصريين طوال الوقت، وأظن أن مصر لديها مساعي جيدة في إصلاح الحكم في السودان خاصة أنه يدور دورات تاريخية مع الوقت".