وزير الثقافة الأسبق يعلق على عرض بيع منزل الأمير يوسف كمال في المزاد: "عار"

تصوير- محمود بكار:

استنكر الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، في ندوة مناقشة كتابه الأخير "بين السياسة والثقافة"، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عرض منزل الأمير يوسف كمال بالأقصر للبيع في مزاد علني.

وقال عرب: "آن الأوان لأن نستفيق مما يحاك للوطن من سياسة محو ذاكرته المعمارية"، مشيرًا إلى أن هدم قصر الأمير يوسف كمال أمر خاطيء ويجب أن نتصدى له بكل الطرق السلمية ولا يجوز أن نترك هذا التراث المعماري لمعول الهدم، مشددًا على أن عرض هذا المنزل التاريخي في المزاد العلني عار علينا أن نسمح به.

وأضاف: "في قضية هدم قصر الأمير آندراوس باشا، شكل الفنان فاروق حسني لجنة برئاستي وذهبنا على الطبيعة وأعترف أن فاروق حسني لم يكن موافقًا أبدًا ولكن يبدو أنه كانت هناك ضغوطًا كبيرة عليه لاستصدار قرار بهدم القصر، كان أحد طوابق القصرين قد تم احتلاله من قبل الحزب الوطني.

وأضاف: "عندما دخلت إلى القصر وجدت عالما آخر من الجمال والفن وكانت الحوائط كلها مرسومة بالكامل ومغطاة بلوحات من كبار الفن التشكيلي، وكتبت في تقريري هذا البيت، وأشارت إلى أنه استقبل سعد زغلول مرتين".