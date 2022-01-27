الصحة تطالب بالتوقف عن التدخين فورا

كتب- أسامة علي:

نصحت وزارة الصحة والسكان، المدخنين بضرورة الامتناع عن التدخين لحماية أنفسهم ومن حولهم.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: "أهلك وأصدقائك من غير المدخنين من حقهم يتنفسوا هواء نقي، بلاش تضرهم بدخان السجائر".

وتابعت الوزارة: "توقف عن التدخين دلوقتي علشان تحمي نفسك واللي حواليك من الضرر".​