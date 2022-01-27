تسبب السرطان.. تحذير من الصحة بشأن تناول الأطفال للمواد الحافظة

كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الأطفال للأغذية التي تحتوي على مواد حافظة لما لها من خطورة على صحتهم.

وقالت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أخصائي طب الأطفال والتغذية العلاجية، إن المواد الحافظة عبارة عن مواد كيميائية تضاف للأطعمة والمأكولات والمشروبات الطازجة لإتاحتها مدة صلاحية أكبر، مؤكدة على أنها تؤثر على الأطفال في حالة أخذها في صورة عصائر معلبة أو سناكس أو مقرمشات محفوظة تتعدى فترة صلاحيتها أشهر.

وأضافت نعمة، في فيديو توعوي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المواد الحافظة تؤدي إلى فرط الحركة وتشتت الانتباه وفقدان التركيز عند الأطفال وعلى المدى البعيد تعمل على فقدان شهية الطفل لأنه أخذ سعرات حرارية سالبة أو عناصر غذائية بها مواد حافظة ولا تشتمل على أي قيمة غذائية عالية.

ولفتت عبدالهادي، إلى أن هذه المواد تؤدي إلى السمنة؛ لأن كل مكوناتها بها مواد محفوظة أغلبها تكون حلويات ومقرمشات ومواد غازية، وهي غير صحية للأطفال، وتؤدي للإصابة بالأمراض السرطانية؛ لأن بعضها كيميائية، وتشكل خطورة على المعدة والأعضاء الداخلية لجسم الإنسان.