الصحة تتعاون مع التعليم العالي لتدريب أطباء الزمالة في المستشفيات الجامعية

كتب- أحمد جمعة:

وقعت اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، لتنظيم تدريب أطباء الزمالة المصرية في المستشفيات الجامعية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة لمتدربي الزمالة المصرية للحصول على أعلى جودة في التدريب داخل المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، كما سيعود بالنفع على المستشفيات الجامعية بضخ دماء جديدة إلى فرق عمل مستشفياتها.

وقع البروتوكول الدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور عبدالسلام شلبي مساعد أمين عام الزمالة المصرية للشئون الفنية، والدكتور حازم أحمد مصطفى مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور رأفت عبدالفتاح مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المدربين، والدكتورة ريم عماد مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المتدربين. ​