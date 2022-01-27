متى تصبح مصر أول دولة في العالم في إعادة استخدام المياه؟.. وزير الري يكشف

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمي، رافين أجراوال، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الغذاء العالمي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

وأكد وزير الري، خلال اللقاء على الترابط المهم بين المياه والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى محدودية الموارد المائية في مصر والتأثير السلبي لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والاستفادة المثلى من كل نقطة مياه، وتحقيق الترابط مع الطاقة والغذاء من خلال التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا والإعتماد على أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار للدور الهام الذي يمثله تطوير المنظومة المائية وانعكاسه على تحسين المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التي تواجه مصر حاليا، وهو الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تستهدف تحديث وتطوير منظومة المياه في مصر سواء على مستوى المجاري المائية أو على المستوى الحقلي بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الري الذكي، ودراسة استخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان استدامتها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والتي تسهم في حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التي أنشأتها الوزارة لاستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.

واستعرض عبدالعاطي النجاح الكبير الذي تحقق خلال السنوات الماضية في مجال إدارة المياه والتي انعكست على المجال الزراعي مثل تأهيل أكثر من 4000 كم من الترع حتى تاريخه، وقيام المزارعين بتحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم نظرا لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة التحديات المائية.

وأشار إلى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدا على أنه تم تحويل مياه الصرف الزراعي ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وتم الاتفاق على تنفيذ تجربة ريادية يتم خلالها تطبيق أنظمة الري الذكي التي يوفرها برنامج الغذاء العالمي، والتكامل مع الجهود التي قامت بها الوزارة في مجال إنتاج مقياس رطوبة التربة، على أن يتم تنفيذ التجربة في أحد الزمامات التي تم تأهيل شبكة الترع والمساقي المغذية لها واستخدام أنظمة الري الحديث بها.

ومن جانبه أشاد رافين أجراوال بالتنظيم المتميز لمنتدى شباب العالم الذي عُقد في مطلع الشهر الجاري بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا لمشاركته في جلستي "الأمن المائي" و"الأمن الغذائي" اللتين تم عقدهما خلال المنتدى، معبرًا عن اهتمام برنامج الغذاء العالمي بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" والمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP27) والذي تستضيفهم مصر في شهر نوفمبر القادم.

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