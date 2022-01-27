وثائق تاريخية وصور نادرة.. تفاصيل جناح القوات المسلحة في معرض الكتاب

صور.. إقبال كبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب في ساعاته الأولى

كتب- محمد سامي:

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين والذي أطلق عليه اسم المشير حسين طنطاوي، ويستمر حتى السابع من شهر فبراير القادم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال إصدارات القوات المسلحة المتنوعة التي تتناول التاريخ العسكري المصري.

ويحتوي جناح وزارة الدفاع الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطني والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة, ويضم عرضًا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

كما يضم المعرض إصدارات هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وإدارة التعليم والتدريب المهني وإدارة الحرب الكيميائية، وإصدارات جهاز العمل النفسي في مختلف المجالات النفسية والتي تخدم القطاع المدني، كما يتوافر بالجناح مكاتب متقدمة لكل من إدارة التجنيد والتعبئة ومعهد نظم المعلومات ومعهد اللغات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة النوادي والفنادق بالإضافة إلى احتواء الجناح على شاشة تفاعلية وذلك لتقديم وتسهيل الخدمات للمجتمع المدني.

وتحرص القوات المسلحة على المشاركة الفعالة والدورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما تقدم إهداءات ومزايا لروادها تشمل سلسلة كتيبات تحكي معارك وبطولات القوات المسلحة، وهدايا تذكارية وعينية، فضلاً عن إمكانية الاشتراك بدورات معهدي اللغات ونظم المعلومات للقوات المسلحة بأسعار مخفضة حال التسجيل من خلال قسمي اللغات ونظم المعلومات بالجناح.