"مش مصدق".. سائق التاكسي المحترق يتسلم سيارته الجديدة من "حياة كريمة" - فيديو

10:07 م الأربعاء 26 يناير 2022
"مش مصدق".. سائق التاكسي المحترق يتسلم سيارته الجديدة من "حياة كريمة" - فيديو

سائق التاكسي المحترق

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كتب- مصراوي:

سلمت مؤسسة "حياة كريمة"، سليمان حسين صاحب واقعة التاكسي المحترق سيارة جديدة، بعد تكفلها بشراء سيارة جديدة له، إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة تاكسي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم اللازم للمواطن.

ونشرت مؤسسة "حياة كريمة"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لعم سليمان حسين، صاحب واقعة التاكسي الأبيض المحترق، لحظة استلام سيارته الجديدة.

وقال حسين:"مكتب حياة كريمة محافظة الجيزة تواصل معايا وشافوا حالتي على الحقيقة، وشافوا إنها مصدر رزقي الوحيد، وفي خلال أيام بدأوا يتصلوا بيا، وقالولي إحنا خلاص قدمنا لك على عربية و تستلمها خلال أيام".

وتابع:"لحد دلوقت مش مصدق ولحد ما خدت المفاتيح في جيبي مش مصدق، والعقد معايا.. مكنتش متوقع ان حياة كريمة هتعمل معايا كدا".

سائق التاكسي المحترق مبادرة حياة كريمة عبدالفتاح السيسي السيسي

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