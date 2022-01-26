الصحة العالمية: حالة واحدة تستوجب "الإغلاق" بسبب كورونا

02:45 م الأربعاء 26 يناير 2022
الصحة العالمية: حالة واحدة تستوجب "الإغلاق" بسبب كورونا

منظمة الصحة العالمية

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت منظمة الصحة العالمية موقفها من إغلاق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، في أعقاب زيادة إصابات فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للمنظمة، إن موقف المنظمة واضح من الإغلاق منذ بداية الجائحة، أننا لا نوصي بالإغلاق التام، إذ قد يكون لديه بعض الفعالية ولكن له تبعات اقتصادية صعبة.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم: "نوصي بالإغلاق لفترة محددة ولأماكن معينة إذا زادت الإصابات وأصبحت طاقة الدولة في التعامل مع الجائحة مهددة".

وتابعت: "نوصي بالإغلاق المؤقت لحين استعادة قدرة البلد على مكافحة الجائحة، ثم عودة الأنشطة من جديد".

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