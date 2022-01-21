ليس من بينها فقدان الشم.. ما أبرز أعراض كورونا حالياً؟

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الموجة الحالية لفيروس كورونا التي ظهرت مع متحور أوميكرون، تتميز بالسرعة العالية في الانتشار، لكنها أقل على مستوى حدة الأعراض.

وأوضح "تاج الدين" في تصريحات صحفية، إن هناك عددًا من الأعراض البارزة للإصابة بكورونا في الموجة الحالية تتمثل: الرشح، العطس، التهاب في الحلق، وسعال خفيف، وآلام في الجسم، وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

وأكد أن مستوى الإصابات بسيطة، والأعراض بسيطة أيضا، وكلها في الجهاز التنفسي العلوي.

وأشار إلى اختلاف أعراض كورونا في الموجة الحالية عن الموجات السابقة، وخاصة أن هناك أعراض لكورونا أصبحت نادرة حالياً مثل فقد حاستي الشم والتذوق، والإصابة بأعراض الجهاز التنفسي، فضلًا عن انخفاض نسب الإصابة بالتهاب الرئتين.

وفي ذات الصدد، قال الدكتور أشرف العدوي، استشاري الأمراض الصدرية والخبير بمنظمة الصحة العالمية، إن تغير الصوت قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره أوميكرون.

ولفت في تصريحات لمصراوي إلى أن الأعراض تشمل كذلك: الإسهال، والتكسير في الجسم، والشعور بالإرهاق، والكحة، والنهجان، ولكن ليس كل المصابين يعانون من هذه الأعراض.

وأكد العدوي أن هناك حالات بسيطة قد لا يكون لديهم كل هذه الأعراض، مشددا على ضرورة حماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتوجه للفحص الطبي فور ظهور الأعراض لسرعة احتواء الإصابة بسرعة.

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تشابه بين أعراض متحور أوميكرون ومصابي الأنفلونزا.

وأشار إلى أن أوميكرون يؤثر أكثر على الجهاز التنفسي العلوي ويصيب الحلق بآلام وحرقان، مع سيلان بالأنف، أو مدخل الهواء من الأنف إلى الجزء العلوي من القصبة الهوائية، بخلاف متحور دلتا، الذي يؤثر أكثر على الجهاز التنفسي السفلي والرئة، لهذا إصابة دلتا أخطر من أوميكرون.