لمدة 72 يومًا والتطبيق غدًا.. مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في جميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيانًا بشأن تغيير مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من غدٍ الأربعاء 8 مايو 2024.

وقالت الشركة، في بيانها، إنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء اعتبارًا من 8 مايو 2024 حتى 20 يوليو 2024.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة 8 صباحا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال لتصبح من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 7 مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا يزيد الفصل عن كل منطقة على ساعتين فقط.

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