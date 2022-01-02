الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي

11:25 ص الأحد 02 يناير 2022
الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:​

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، اليوم الأحد، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم البدء في الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات التيرم الأول، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، وقد تم التنبيه على جميع المديريات باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.​

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إجازة منتصف العام الدراسي وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا صفوف النقل الشهادة الإعدادية

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