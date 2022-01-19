كوورونا.. نصائح من الصحة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس أثناء الامتحان
كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، 5 نصائح عاجلة لحماية الطلاب من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون أثناء فترة الامتحان.
ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "إنفوجرافيك" طالبت فيه الطلاب بضرورة الحرص على:
- ارتداء الكمامة.
- تجنب الاجتماعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان وعدم نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين.
- احرص على أدواتك الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع زملائك.
- إذا شعرت بالتعب أو أي أعراض تنفسية قم بابلاغ مراقب اللجنة على الفور.
- غادر المدرسة بعد انتهاء الامتحان مباشرة وعقم يديك باستمرار.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان