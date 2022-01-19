الطقس الآن.. انخفاض شديد في درجات الحرارة وسرعة الرياح تصل لـ 35 كم

07:58 م الأربعاء 19 يناير 2022
الطقس الآن.. انخفاض شديد في درجات الحرارة وسرعة الرياح تصل لـ 35 كم

الطقس

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كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الآن وخلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد شاهين لمصراوي، أن البلاد تشهد انخفاضاً شديدا في درجات الحرارة، ونشاط رياح ما يزيد من الإحساس بهذا الانخفاض، وذلك على كافة الأنحاء.

وأوضح شاهين، أن سبب الانخفاض في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حالياً، يرجع إلى كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا.

وأشار مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن سرعة الرياح الآن تتراوح من 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة.

وتابع:"درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على الأقل لمدة 6 أيام مقبلة".

وأشار إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 7 درجات مئوية، والإسكندرية 10 درجات، ومطروح 9 درجات، وبورسعيد 9 درجات، والإسماعيلية 8 درجات، وأسيوط 4 درجات، والأقصر 7 درجات، وأسوان 7 درجات، وأبو سمبل 7 درجات، وشرم الشيخ 12 درجة، والغردقة 12 درجة، وسانت كاترين 00 درجة، ومرسى علم 12 درجة مئوية.

ونصح وحذر شاهين، أصحاب امراض الجهاز التنفسي، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طول التواجد بالشارع لتلافي برودة الجو خصوصاً أثناء نشاط الرياح، وعلى سائقي المركبات على الطرق، الالتزام بتعليمات المرور بكل دقة خصوصاً في الشبورة المائية مع إنارة مصابيح السيارة الأمامية والخلفية أثناء القيادة في الشبورة المائية مع تمنياتي بالسلامة للجميع.

الطقس درجات الحرارة الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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