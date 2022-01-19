بعد تشغيل الـ 5G.. انتظام حركة الطيران بين مصر وأمريكا وإقلاع رحلة نيويورك في موعدها

كتب- محمد عبيد:

تشهد حركة الطيران بين مطار القاهرة الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، انتظاما في التشغيل، وذلك بعد إلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى بعض الوجهات الأمريكية، بسبب مخاوف مرتبطة بتشغيل خدمات الجيل الخامس 5G هناك، وتحذيرات من تداخل النظام الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

صرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران، بأن رحلات الشركة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي إلغاءات أو قرارات تتعلق بوقف حركة الطيران بين البلدين، بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب المطارات الأمريكية.

وأقلعت صباح اليوم رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك في موعدها المحدد حسب جدول التشغيل المقرر لها، حيث تسير الشركة رحلة يومياً إلى نيويورك، و3 رحلات أسبوعياً إلى واشنطن.

وألغت عدد من شركات الطيران، رحلاتها إلى بعض الوجهات الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، بعد تحذير إدارة الطيران الأمريكية من أن أي تداخل محتمل لتكنولوجيا الجيل الخامس قد يؤثر على قراءة الارتفاعات التي تلعب دوراً مهماً في هبوط بعض الطائرات أثناء الطقس السيئ.