"التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن وتوقيتات سقوط الأمطار حتى الجمعة

02:44 م الأربعاء 19 يناير 2022
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، خرائط أماكن سقوط الأمطار.

ونشر المركز اليوم الأربعاء، صور الخرائط والنماذج خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2022:

الأربعاء 19 يناير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 7مم وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا وشمال سيناء ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم.

الخميس 20 يناير:

تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأقصى جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم.

الجمعة 19 يناير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-2 مم.

الطقس سقوط الأمطار وزارة الموارد المائية والري سقوط أمطار

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