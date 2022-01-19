26 مليون تلقوا الجرعة الأولى.. عبدالغفار: توريد 132 مليون جرعة لقاح كورونا

02:20 م الأربعاء 19 يناير 2022
26 مليون تلقوا الجرعة الأولى.. عبدالغفار: توريد 132 مليون جرعة لقاح كورونا

لقاح كورونا

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إجمالى كميات اللقاحات التى تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 132.105.180 جرعة من مختلف اللقاحات سواء تامة الصنع، أو مواد خام تصنيع محلي.

وأضاف الوزير، أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 36.678.132 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 24.194.692 جرعة، و489.752 جرعة تنشيطية، وبهذا يصبح إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 61.362.576 جرعة، مشيراً إلي أن هناك نحو 70.742.604 جرعة متاحة.

ونوه الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك بيوتيك"، لإنشاء مجمع تبريد لوجيستي مميكن بالكامل داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر لحفظ اللقاحات والطعوم والمواد الخام، وذلك على مساحة حوالى 3200 م2، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون جرعة، وبنظام تحكم آلى وكذا أنظمة مراقبة الكترونية وانظمة مراقبة الحرارة على مدار الـ 24 ساعة، موضحاً أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

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