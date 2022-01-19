حفاظاً على سلامة المواطنين.. إزالة ٧ عقارات آيلة للسقوط بشمال الجيزة- صور وفيديو

01:17 م الأربعاء 19 يناير 2022
حفاظاً على سلامة المواطنين.. إزالة ٧ عقارات آيلة للسقوط بشمال الجيزة- صور وفيديو

إزالة عقارات آيلة للسقوط

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات ٤١ و ٤٣ بحارة الرضا بحي شمال الجيزة، حيث تم أعمال الإزالة بالكامل على مدار اليوم.

وبحسب بيان اليوم، انطلاقاً من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها وفي إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعددا من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.

كما أزالت محافظة الجيزة، ٥ عقارات بحارة النور أرقام ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ وتمت أعمال الإزالة لتلك العقارات حفاظا على سلامة المواطنين.

وتواصل محافظة الجيزة، مجهودات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين في ذلك الشأن وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصاً على سلامة المارة وعلى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

إزالة عقارات آيلة للسقوط الجيزة أحمد راشد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزير الصحة: زيادة انتشار أوميكرون.. والمتحور يصيب المتعافين مجددا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا