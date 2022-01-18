بأجر يومي 150 جنيها.. محافظة الجيزة تعلن حاجتها لعمال نظافة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة، في أعمال الكنس وخلافه.

وأوضحت المحافظة، في إعلانها، أن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ150 جنيها للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

نوهت المحافظة، بأن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

على من يرغب في التقدم التوجه إلى مقار الأحياء طبقا للأقرب لمحل السكن: (الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور - الوراق - شمال الجيزة - جنوب الجيزة - العمرانية - الطالبية - الهرم)، وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارًا من تاريخه وحتى يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 علمًا بأن العمل مستمر أيام العطلات.

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