توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

04:08 م الثلاثاء 18 يناير 2022
توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور السيسي الرئيس السيسي

الخبر التالى:

شكري يشارك في جلسة افتراضية حول تغير المُناخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 2700 حدا أدنى وعلاوتان للموظفين.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الرواتب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا