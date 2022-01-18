توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.​