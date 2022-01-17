نائبة بالتنسيقية تشارك في زيارة واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد بالإمارات

كتب- مصراوي:

شاركت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جولة بواحة الكرامة بمدينة أبوظبى وجامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد البرلماني برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والذى يزور دولة الإمارات حاليًا.

واستهل الوفد البرلماني زيارته بجولة بواحة الكرامة، واستعرض مراسم حرس الشرف، ووضع إكليلا أمام نصب الشهيد، كما سجل رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له كلمة في سجل الزوار تعبر عن التقدير لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليدا لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، كما قام الوفد البرلماني بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.