"بحوث الصحراء" يستعرض إنجازات المركز في التنمية الزراعية المستدامة وخطة العمل الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعًا برؤساء الشُّعَب البحثية والباحثين بهدف عرض ما تم إنجازه في الفترة السابقة ودور مركز بحوث الصحراء في التنمية الزراعية المستدامة وتوضيح خطة العمل الجديدة وفتح باب النقاش لمعرفة احتياجات الباحثين والمشكلات التي تواجههم والعمل على حلها .



وقال رئيس المركز، في بيان له اليوم الإثنين، إن مركز بحوث الصحراء انتهج سياسة واضحة لتحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية؛ وهي سلسلة متصلة لما سبق تحقيقه من إنجازات، ويعتمد مركز بحوث الصحراء في تحقيق وإنجاز أهدافه على مجموعات من الفرق البحثية المتكاملة في تخصصاتها المختلفة، ولقد اعتمدت خطة المركز لتحقيق أهدافه وترجمتها إلى إنجازات على أرض الواقع على خمسة محاور رئيسية؛ تمثلت في: تطوير البنية التحتية للمركز، وتطوير منظومة البحوث والدراسات، وتطوير المحطات البحثية، والمشروعات الممولة من الخارج، وتطوير الوحدات الخدمية للوحدات ذات الطابع الخاص .

وأوضح رئيس المركز أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، تم انطلاق شبكة الإنترنت لتسهيل العمل على الباحثين، وتم توطين وتفعيل مجموعة من البرامج الإلكترونية، وتم تفعيل عضوية مركز بحوث الصحراء بالتنسيق مع وزارة الزراعة على منصة مصر الرقمية، وتم عمل موقع رسمي معتمد، ونحاول تطوير المباني الداخلية للمركز لتوفير بيئة عمل مناسبة، وكذلك في المحطات البحثية طبقًا للموازنة المتاحة، إلى جانب ما يوجد بالمركز من وحدات حفر وكثبان رملية ومعمل مركزي تحلية مياه وبنك جينات، وهم من أهم الأنشطة المميزة للمركز ولا بد من العمل على تطويرها، وافتتاح معمل تطبيقات النانو تكنولوجي الذي يواكب التغيرات المناخية والتلوث وينتج مبيدات آمنة، وافتتاح وحدة لإنتاج أصناف النخيل.

وأضاف زغلول أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المكثفة بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية والكادر البحثي وطلبة الجامعات ولتوعية المزارعين وكذلك للمرأة المعيلة، في ضوء توجهات سيادية لبرنامج حياة كريمة ودعم المرأة المعيلة؛ ولتحقيق ذلك لا بد من وجود مقومات لزيادة العائد، ونعمل على تطوير المعامل والمحطات لاستمرار تجديد شهادة الاعتماد الدولية (الأيزو) .



وأكد زغلول أنه يوجد بمركز بحوث الصحراء خمس لجان علمية دائمة تختص بترقيات السادة أعضاء هيئة البحوث، كما تم عقد 87 مجلس إدارة منذ بدء اعتماده مركز بحوث الصحراء، كما تطور عدد الأبحاث المنشورة دولياً من 15 بحثاً في 2010 وأصبح 150 بحثًا في عام 2021، وأسهم المركز في دراسات الأراضي بالمشروعات القومية؛ مثل مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشمال ووسط سيناء بنحو 1.5 مليون فدان؛ حيث إن هدف المركز هو تنمية المجتمع الصحراوي وتطبيق الأبحاث على أرض الواقع .



وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أنه يوجد بالمركز (11 محطة إقليمية) تهدف إلى تقديم الدعم الفني والعلمي ونقل التكنولوجيا وأقلمتها لظروف البيئة الصحراوية والمساعدة في المشروعات التنموية بكل منطقة وفقًا لأهداف مركز بحوث الصحراء وخطة الدولة في التنمية المستدامة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة والاستقرار للمجتمعات الصحراوية، كما تم تخصيص 20 فدانًا في الوادي الجديد لعمل محطة بحثية جديدة، وهناك توجه للدولة لإقامة مشروعات ضخمة في هذه المنطقة، وبدأنا الآن العمل في زراعة شتلات في محطة الشيخ زويد، وتم تنفيذ 2000 نموذج إرشادي في مطروح .



وقال زغلول إن سياسة المركز اتجهت للبرامج البحثية الممولة من الجهات الخارجية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية ووضع آلية لتمكين المركز من الاستفادة والإفادة بما تتوصل إليها هذه البرامج من توصيات وبما يحقق أهداف المركز ولصالح توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة في المناطق الصحراوية، من خلال وضع استراتيجية لمنظومة المشروعات وفقاً لاستراتيجية 2030 للمركز والخطة التنفيذية لها؛ حيث بلغ عدد المشروعات الممولة من خارج موازنة المركز 23 مشروعًا، كما تم تشكيل فريق عمل من المتخصصين بالمركز لدراسة رؤية المركز في تنمية المراعي في مناطق النجيلة وبراني ورأس الحكمة ومطروح؛ للمساهمة في تنمية المناطق الرعوية المتدهورة .



وتابع رئيس مركز بحوث الصحراء: أما في تطوير الوحدات الخدمية للوحدات ذات الطابع الخاص تم زيادة إيرادات الوحدة ذات الطابع الخاص بنسبة نحو 10% من خلال التوسع في الأنشطة المختلفة؛ مثل أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني ودراسات الجدوى المختلفة للأراضي الجديدة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من منتجات المحطات، مثل البلح والزيتون والنباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الخضر بهدف المساهمة في سد الفجوة الغذائية للمجتمعات المحلية في المناطق الصحراوية .



وختم رئيس المركز: الرؤية المستقبلية للمركز تتم من خلال استراتيجية المركز في 2030؛ إذ يتم العمل في 3 محاور؛ هي: تطوير البنية التحتية للمركز والمحطات البحثية، تطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الصحراوية، وتعظيم وتطوير العلاقات بين المركز من خلال محطاته البحثية والجهات المحيطة ذات الصلة بقضايا التنمية في البيئة الصحراوية، حيث تم وضع خطة للتنفيذ خلال الأعوام الثلاثة التالية 2021- 2023 لتطوير المركز عن طريق تحديد احتياجاته والعمل على توفير التمويل اللازم حتى يمكن تحقيق أهداف المركز المتمثلة في دراسة الموارد الطبيعية بالصحاري المصرية وتقديم نموذج إرشادي رائد يحاكي ظروف المناطق الصحراوية، وكذلك التواصل مع المجتمع المحلي من خلال تنفيذ برامج بحثية تطبيقية بهدف خدمة المجتمعات الصحراوية الموجودة بها المحطات البحثية وذلك لتطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة الصحراوية؛ حيث تم التوافق على تنفيذ 33 برنامجا تطبيقيا وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار أهداف استراتيجة التنمية الزراعية 2030.