متفوقا على قطر.. الجيش السوري يحتل المركز الثامن بالشرق الأوسط والـ47 عالميا

كتب- محمد سامي:

احتل الجيش السوري المركز الثامن في ترتيب الجيوش في منطقة الشرق الأوسط متفوقا على جيوش الكويت والأردن وقطر الذين احتلوا المراكز من التاسع حتى الحادي عشر بالترتيب وذلك وفقا لموقع جلوبال فاير باور لعام 2022.

كما احتل الجيش الشوري المركز الـ47 بين جيوش دول العالم متفوقا على عدد من الجيوش مثل البرتغال وتشيلي.