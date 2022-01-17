وائل الإبراشي.. كل أطراف الأزمة يتحدثون لمصراوي عن جدل وفاته (ملف خاص)

ملف - محمد عمارة وأحمد جمعة:

كالنار في الهشيم، ما إن أثارت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قضية الخطأ الطبي في علاجه، بعد ساعات من دفنه في مسقط رأسه بالدقهلية، حتى تصاعدت الأحداث على نحو مثير وصولًا إلى ما نشره الدكتور خالد منتصر عنه، لتصبح الأزمة الأكثر انتشارًا في مصر خلال الأيام الماضية.

وعلى إثر هذا الجدل، أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، بعد أن تقدمت أرملته بعريضة اتهمت فيها الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة، وبالتوازي كانت نقابة الأطباء قد قررت إجراء تحقيق مع الدكتور شريف عباس، بصفته المعالج للإبراشي خلال العزل المنزلي أواخر ديسمبر 2020.

وبين كل ذلك، تحدث مصراوي إلى كافة أطراف الأزمة، في محاولة لاستجلاء الحقيقة، والوصول إلى تفاصيل أزمة الأيام التي عُولج فيها الإعلام الراحل داخل منزله، قبل أن يُنقل في حالة متدهورة إلى المستشفى.

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