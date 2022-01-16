3 ملايين جنيه شهريًّا دون إنجازات.. طلب إحاطة بشأن راتب مدرب المنتخب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد رشاد البرتقالي، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن الراتب الشهري الذي يتقاضاه مدرب المنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش، والذي يتجاوز 3 ملايين جنيه شهريًّا.

وقال النائب، في طلبه الموجه إلى وزير الشباب والرياضة، إن اتحاد الكرة تعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، لتدريب منتخب مصر في سبتمبر الماضي؛ خلفًا لحسام البدري، ويحصل كيروش على راتب شهري في منتخب مصر قيمته 127 ألف يورو؛ ما يعادل 2 مليون و300 ألف جنيه مصر.

وأضاف البرتقالي: كما يتحمل اتحاد الكرة قيمة الضرائب في عقد كيروش التي تمثل نسبة 10% سنويًّا، وأيضًا يتحمل راتب اثنين من مساعدي كيروش بتكلفة 30 ألف يورو؛ ما يعادل 540 ألف جنيه شهريًّا.

واستكمل النائب: يسكن كيروش في أحد الفنادق الكبرى مقابل 7 آلاف دولار شهريًّا؛ ما يعادل 110 آلاف جنيه، ويوفر اتحاد الكرة له وجهازه سيارتَين آخر موديل لتنقلات الخواجة ومعاونيه الأجانب، كما يتحمل اتحاد الكرة تكلفة حجز تذاكر طيران للمدرب مرتَين في السنة لقضاء الإجازات خارج مصر.

واختتم رشاد: إذا تحدثنا بلغة الأرقام، سنجد أن خزينة الجبلاية تتكبد 3 ملايين جنيه تقريبًا كراتب شهري وسكن لكيروش ومعاونيه الأجانب، موضحًا أن ما يتقاضاه المدرب البرتغالي نظير مهامه من راتب يفوق أضعاف حجم ما تقاضاه الكثير من المدربين الذين تناوبوا على تدريب المنتخب الوطني خلال الفترات السابقة، ومع ذلك قدموا أداء كبيرًا وتفوقوا عليه وحققوا مع المنتخب الوطني الكثير من الإنجازات والبطولات.