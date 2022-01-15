حالة الطقس في 6 أيام.. أمطار على القاهرة.. وعودة ظاهرة جوية واستمرار الصقيع

10:57 م السبت 15 يناير 2022
حالة الطقس في 6 أيام.. أمطار على القاهرة.. وعودة ظاهرة جوية واستمرار الصقيع

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأحد 16 يناير 2022 إلى الجمعة 21 يناير 2022، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت أهم الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأحد:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الاثنين:

- أمطار خفيف على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء:

- شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء:

- شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة:

شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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