توفى في حادث مروري.. عبدالغفار ينعى المدير السابق لمستشفى الهرم

09:37 م الجمعة 14 يناير 2022
توفى في حادث مروري.. عبدالغفار ينعى المدير السابق لمستشفى الهرم

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- أحمد جمعة:
نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور خالد مخلوف، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة سابقا، والمدير السابق لمستشفى الهرم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور خالد مخلوف، قد لقي ربه مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث مروري أليم في طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى وادي النطرون .

خالد عبد الغفار مستشفى الهرم وفاة طبيب حادث مروري خالد مخلوف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا