الطقس غدا.. أمطار على القاهرة وصقيع على 3 مناطق

كتب- مينا غالي:



تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على مختلف الأنحاء، فيما يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مصحوبًا بنشاط رياح.

وتوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، وكذلك جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويستعرض مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف الأنحاء على النحو التالي:

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