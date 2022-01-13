الصحة العالمية في تصريح صادم: 89% زيادة بإصابات كورونا خلال أسبوع

كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن إقليم شرق المتوسط أبلغ عن نحو 17.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى 8 يناير الماضي، وعن أكثر من 317 ألف حالة وفاة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه خلال الأسبوع الأول من عام 2022 وصل إجمالي الحالات الجديدة المُبلغ عنها إلى 206980 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و1053 حالة وفاة.

ويشير ذلك إلى حدوث زيادة هائلة بنسبة 89% في الحالات مقارنةً بالأسبوع السابق، على الرغم من انخفاض الوفيات بنسبة 13%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط والتحورات الجديدة، اليوم الخميس.

وأضاف المنظري أنه "يكاد يكون من المؤكد أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى قد تسبب في هذه الزيادة المفزعة في الحالات".

وأوضح أن 15 بلدًا من أصل 22 بلدًا في الإقليم أَبلغ رسميًّا حتى الآن عن المتحور أوميكرون، وفي ظل تزايد أعداد المصابين، علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ.

وأشار إلى أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل شدةً مقارنةً بالمتحور دلتا، خصوصًا لدى الذين تلقوا اللقاحات، ولكن ذلك بالتأكيد لا يعني أن نستهين به، لأنه لا يزال يؤدي إلى الاحتجاز بالمستشفى والوفاة.

ومن المتوقع أن يُبلغ مزيدٌ من بلدان الإقليم عن ظهور المتحور أوميكرون بها، وعلينا أن نتعامل مع الأمر بجدية شديدة، وفق المنظري.