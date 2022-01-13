بديل معدية منشأة القناطر.. أول تحرك من النقل لتنفيذ توجيهات السيسي بإنشاء محور جديد

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل -تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة- عن البدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة والتي شهدت يوم الاثنين الماضي سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية، في نهر النيل فرع رشيد، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.



وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجه بتشكيل لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء 65 محورا على النيل من رشيد حتى أسوان جاري العمل في 16 محورا منها بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى محور أبوغالب الجاري تنفيذه حاليا في موقع حادث معدية قرية الدمشلي الذي وقع في أغسطس 2020 ليصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيرية وحتى كوبري الخطاطبة على الطريق الدائري الإقليمي بطول 42 كم إلى عدد 4 محاور على النيل بفاصل حوالي من 10 الى 12 كم بين كل محور وآخر.​