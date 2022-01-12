بث مباشر - السيسي يعقد لقاءً مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم

مصراوي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء مع شركاء التنمية، وهم: منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الرابط التالي: