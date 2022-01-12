بث مباشر - السيسي يعقد لقاءً مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم

10:18 م الأربعاء 12 يناير 2022
بث مباشر - السيسي يعقد لقاءً مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

مصراوي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقاء مع شركاء التنمية، وهم: منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الرابط التالي:

منتدى شباب العالم شركاء التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي منظمات المجتمع الدولى المنظمات الدولية القطاع الخاص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. برشلونة 1 - 2 ريال مدريد.. السوبر الإسباني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا