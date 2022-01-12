السيسي: نجاح الإصلاح الاقتصادي منح مصر فرصة للوقوف أمام كورونا

10:20 م الأربعاء 12 يناير 2022
السيسي: نجاح الإصلاح الاقتصادي منح مصر فرصة للوقوف أمام كورونا

الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استفادت كثيرًا من خبرات منظمة الصحة العالمية، بشأن تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقناها منذ أربع سنوات وحققت نتائج إيجابية.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع شركاء التنمية، ومنظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، منح مصر فرصة حقيقية للوقوف أمام جائحة كورونا والتصدي لتبعاتها.

وأشار السيسي، إلى أن صندوق النقد الدولى تفهم ظروف مصر ولم يفرض علينا أحد أي شئ قبل في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الرئيس، أن مصر انتهت من تطبيق المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح ونطبق الآن المرحلة الثانية.

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