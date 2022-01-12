"إعلام النواب" تشيد بتقدير السيسي تحمل الشعب تبعات الإصلاح الاقتصادي

04:55 م الأربعاء 12 يناير 2022
"إعلام النواب" تشيد بتقدير السيسي تحمل الشعب تبعات الإصلاح الاقتصادي

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي بجلسة "تجارب في مواجهة الفقر" بمنتدى شباب العالم المقام حاليًّا بمدينة شرم الشيخ، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي؛ حيث لم يكن من المستطاع تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، دون قبول الرأي العام لها، وهو سبب نجاحها، مشيدًا بتحمل المصريين تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت رشاد، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر استطاعت تحقيق نجاح أشاد به العالم كله في مواجهة الفقر رغم وجود جائحة كورونا التي أضرت باقتصاد العالم،. وعلى الرغم من ذلك كان الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر هو الداعم لها خلال أزمة كورونا؛ حيث إن مصر دخلت الأزمة وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات والسياسات النقدية التي نفذتها منذ عام 2016، والتي من المتوقع أن ينتج عنها معدل نمو يصل إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه.

وأشادت أمين سر إعلام البرلمان بشفافية الرئيس خلال حديثه بأن مليونًا ونص ملبون إنسان كانوا موجودين في الشارع، تضافرت الجهود بين الدولة وصندوق تحيا مصر، وأنشأنا 300 ألف وحدة سكنية للناس دي، وعاوزين نوصل لمليون وحدة سكنية، وده بيكلف أرقام ضخمة جدًّا.

يُذكر أنه انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2020، أول أمس، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

مجلس النواب السيسي الإصلاح الاقتصادي منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ

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