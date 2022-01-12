رئيسة "قومي المرأة" تتفقد العرض الحي لحرفتي خرز النول والرسم بمنتدى شباب العالم

(أ ش أ):

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، العرض الحي (live show) لسيدات مصريات على حرفتي خرز النول والرسم على القماش الذي يشارك به مركز تنمية مهارات المرأة على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 من الشهر الجاري.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها بمشاركة المجلس بالمنتدى من خلال هذا العرض الحي لحرفتي خرز النول والرسم على القماش لما يتيحه من فرصة كبيرة لعرض المنتجات المصنوعة بأيادي سيدات مصريات أمام الوفود الشبابية المشاركة في المنتدى من جميع دول العالم وتعريفهم بالتاريخ المصرى وحرفه التراثية.

وأوضحت، أن مدربتين قام المجلس بتدريبهما على جميع مراحل الإنتاج تشاركان في العرض الحي هما: الدكتورة هيبي عزيز عن حرفة خرز النول وشاركتها سيدات متدربات من محافظة أسوان، والمدربة هانم يحيى عن حرفة الرسم على القماش شاركها عدد من المتدربات السيدات والفتيات الوافدات من السودان ضمن مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية»، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبدعم من حكومة اليابان.​