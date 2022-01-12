"معلومات الوزراء" يتابع تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول استراتيجيات الدول في إنتاج الوقود

10:52 ص الأربعاء 12 يناير 2022
"معلومات الوزراء" يتابع تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول استراتيجيات الدول في إنتاج الوقود

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تابع ورصد تقرير شهر ديسمبر 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، حيث يقوم المركز دورياً بمتابعة أحدث التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والتي تتناول القضايا والموضوعات الهامة لمتخذ القرار أو ذات الصلة بمصر، وقد أشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تلتزم فيه شركات النفط في منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار في المحافظ التقليدية، فإن الشركات الغربية تنوع محافظها بين مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومعالجة الوقود الحيوي، والهيدروجين.

وأوضح التقرير اختلاف استراتيجية الدول في إنتاج الوقود، ففي السابق كانت الدول تعتمد على إنتاج النفط الخام دون الاستفادة من الأرباح الناتجة عن إنتاجه، أما في الوقت الراهن، فإن استراتيجية الدول قد تحولت نحو الاستفادة من الأرباح الناتجة عن سلسلة القيمة في صناعة الوقود والبتروكيماويات.

وأفاد التقرير بأن مصافي تكرير النفط الصغيرة هي الأكثر ملاءمًة لإفريقيا، ويرجع ذلك إلى محدودية التمويل، وانخفاض مستويات نصيب الفرد من الاستهلاك في إفريقيا، هذا بالإضافة إلى سوء أوضاع البنية التحتية للطرق والتخزين، مما يعيق توزيع المنتجات.

وقد أوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الجزائر في تشغيل مصفاة جديدة بطاقة 100 ألف برميل في اليوم، كما تعمل مصر على تطوير قدرتها الإنتاجية من المنتجات الثانوية، في حين شهدت جنوب إفريقيا إغلاقًا لمصافي التكرير بسبب تقادمها.

ويشير التقرير إلى أن الطلب على المنتجات النفطية المكررة عالميًا قدر بـ 81.0 مليون برميل يوميًا عام 2021 مقابل 75.7 مليون برميل يوميًا عام 2020، ومن المتوقع أن يواصل الطلب ارتفاعه ليصل إلى 87.2 مليون برميل يوميًا عام 2026؛ ليتجاوز بذلك مستويات الطلب قبل أزمة جائحة كوفيد-19؛ البالغة 84.3 مليون برميل يوميًا عام 2019.​

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