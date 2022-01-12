مرفق الكهرباء يحسم الجدل: أعمدة الإنارة ليست مسئولية الكهرباء وتتبع هذه الوزارة

كتب- محمد صلاح:

أوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن أعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع ليست تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من حيث الصيانة والتشغيل والإنارة، وإنما تتبع مجالس المدن والقرى بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار الجهاز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن أعمدة الإنارة لا تتبع لوزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، ولكن تتبع الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة وهى المسئولة عن تشغيلها .

وأهاب الجهاز بالمواطنين معاونة الأحياء والوحدات المحلية من خلال الإبلاغ عن أي أعمدة إنارة تضيء نهاراً، عن طريق قنوات الاتصال مع الأحياء على مستوى الجمهورية ليتم إصلاحها وصيانتها.​