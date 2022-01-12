حدث ليلا| القومي للبحوث يكشف أسباب شعور المواطنين بالزلزال.. وتفاصيل جديدة عن وفاة وائل الإبراشي

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 906 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

منتدى شباب العالم يعلن إطلاق مبادرة "شباب البلد"

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر.. تفاصيل التطوير ومصير الأهالي

تعتزم الحكومة إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر غرب من أجل تنفيذ مخطط لإعادة تطوير المنطقة بشكل كامل.

العمق كبير.. البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المواطنين بالزلزال اليوم

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل زلزال قبرص الذي وقع فجر اليوم بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وأسباب شعور المواطنين به في بعض المناطق المصرية.

"ناخد الإبراشي قدوة".. تحذير من رئيس "علمية كورونا" بشأن الفيروس

طالب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المواطنين بضرورة الحذر وعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

في جلسة بمنتدى الشباب.. توصية بتأسيس أكبر مصنع للمواد الخام الطبية بأفريقيا

عُقدت جلسة بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة"، خلال ثاني أيام منتدى شباب العالم.

"تعافى تمامًا من كورونا".. الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة وائل الإبراشي

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الإعلامي وائل الإبراشي كانت حالته متدهورة جدا وصعبة في بداية دخوله المستشفى.

مدبولي يلتقي مديرة برنامج الأغذية العالمي لبحث تعزيز التعاون

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،"كورين فلتشر"، المديرة الإقليمية لمكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ.

قانون العمل الجديد.. علاوة دورية بنسبة 3% للعاملين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضرورة استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.

كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت بنجاح

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح التجربة النهائية لإطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت أمس، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير أنظمة أسلحة جديدة وسط توقف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

مقتل 10 أشخاص جراء انهيار مبنى كنيسة في نيجيريا

لقي عشرة أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى كنيسة في ولاية دلتا النيجيرية.

بحجم الحصاة.. عقبة تعيق جزءا من مهمة "بيرسيفيرانس" على المريخ (صور)

كشف حساب تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر موقع تويتر، عن عقبة أعاقت جزءا من مهمة مركبة "بيرسيفيرانس" أثناء محاولتها التقاط قطعة صخرية جديدة من كوكب المريخ.

للمرة الأولى في تاريخها.. محكمة سعودية تقضي بالتشهير بمتحرش جنسي

قضت محكمة سعودية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالتشهير باسم رجل مدان بقضية تحرش جنسي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

الصحة العالمية: نشجع إنتاج لقاحات كورونا في مصر لتكون منطلقًا لتوزيعها في إفريقيا

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، نعيمة القصير، أن المنظمة تشجع إنتاج وصناعة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 محليا في مصر، لتكون منطلقا لتوزيع هذه اللقاحات على الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا، بعدما تفي مصر باحتياجاتها من اللقاحات.