أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

مثلث ماسبيرو.. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال التطوير بالمشروع

10:12 ص الإثنين 10 يناير 2022
مثلث ماسبيرو.. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال التطوير بالمشروع

جانب من الاجتماع

كتب-محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجارى تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، حيث يتم حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الإلكتروميكانيك، لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأشار الوزير، إلى أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، وجارٍ تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

عاصم الجزار مثلث ماسبيرو محافظ القاهرة خالد عبدالعال مشروع الأبراج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..التضامن تمد قرار وقف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا